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03:29 08 Temmuz 2019
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    Gözaltı- Tutuklama

    Ankara'da 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 'Dalavereciler' tutuklandı

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara polisi, 'Dalavereciler' lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden çete lider Taner Ç. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    © AA /
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    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da meydana gelen 23 ayrı olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren ekipler, saatlerce izledikleri güvenlik kameraları neticesinde, 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, 1 otomobilin plakasının çalınması ve kasten silahla yaralama olmak üzere toplamda 23 olayı gerçekleştiren 4 kişilik bir çetenin izine ulaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çete lideri 'Ayyaş' lakaplı Taner Ç, B.G, S.F.A. ve F.K. gözaltına alındı. B.G.'nin evinde yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanılan kıyafetler ile çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 adet bilezik, 1 çift küpe, 3 adet yüzük ve 1 adet kol saati ele geçirildi.

    ÇALINTI ÜRÜNLERLE 400 BİN TL'LİK VURGUN

    Öte yandan şüphelilerin, düz kontak yöntemiyle çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu, televizyon gibi elektronik eşya çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri hırsızlık olaylarından sonra sokak aralarında terk ettikleri saptandı. Bu arada hırsızlık çetesinin, çaldıkları ürünleri akrabaları olan V.Y. ile E.A'ya sattıklarını belirledi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, V.Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 400 bin TL değerinde kazanç elde ettikleri öğrenildi.

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    ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 168 AYRI SUÇ KAYDI VAR

    Yapılan soruşturmada, çete lideri 'Ayyaş' lakaplı Taner Ç'nin 23 ayrı suç kaydı olduğu ve 2 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olan B.G.'nin, 31 ayrı suç kaydı ile 23 yıllık kesinleşmiş hapis cezası olduğu, S.F.A.'nın 16 ayrı suç kaydı, F.K.'nin 54 ayrı suç kaydı ve V.Y.'nin ise 44 ayrı suçtan olmak üzere, şüphelilerin toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.

    'AYYAŞ' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çete lideri Taner Ç, B.G. ve F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, konuyla alakalı firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

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    Etiketler:
    Tutuklama, Çete, Hırsızlık, Ankara, Türkiye
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