CHP'li Aygun: İsveç'te olduğu gibi üniversiteli işsizlere 'genç işsizlik ödeneği' verilmeli

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Türkiye'de ‘Genç işsizler'in oranı son bir yılda yüzde 7 civarında artarken, her 4 işsizden birisini üniversite mezunu gençler oluşuyor.
Aygun, işsizliğe karşı gençleri korumak ve İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, “genç işsizlik ödeneği” gibi seçeneklerin devreye gireceği modellerin araştırılması için TBMM'de Komisyon kurulmasını da talep etti. Bu çerçevede ayrıntılı bir araştırma önergesi hazırlayan Aygun, “İşsizlik, ülkemizin en önemli sorunları arasına girmiştir. Üniversite mezunları, iş bulamamakta, diplomaları ellerinde kalmaktadır” dedi. Aygun, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayan veya işgücü piyasasına girmeyenler ile yetersiz istihdam edilenler de dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısının 8.2 milyona ulaştığına dikkat çekti.
İŞVERENİ DESTEKLİYOR
AB ÜLKELERİNDE NASIL İŞLİYOR?
Türkiye'nin işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları açısından dünyadaki en ağır kriterlere sahip ülkelerden biri olduğunu anlatan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İngiltere, İtalya, İsviçre ve Avusturya'da işsizlik ödeneği almak için 24 ayda 365 gün prim ödemenin yeterli olduğunu, Türkiye'de ise 36 ay için 600 gün prim ödeme koşulu arandığını belirtti. Aygun, “İsveç'te son 12 ayda 6 ay istihdam edilmek, 12 aydır fona kayıtlı olmak ve yeni mezun olmak işsizlik maaşı için yeterli. İsveç'te, işsiz birey iş sözleşmesini kendi feshettiğinde bile işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor” diye konuştu. Finlandiya, Almanya, İrlanda, Birleşik Krallık gibi ülkelerde işsizlik yardımından yararlanmanın kolay olduğunu belirten Aygun, “6 ay çalışmış olmak ya da yeni mezun olmak işsizlik yardımından yararlanmak için yeterli. Almanya'da işsizlik maaşı için süre sınırı yoktur” ifadelerini kullandı.
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