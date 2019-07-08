Selvi: Yeni parti sorulunca Erdoğan duygusallaşmış, 'Sırtımızdan hançerlediler' demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yeni partiyle ilgili yöneltilen bir soru karşısında duygusallaştığını ve "Sırtımızdan hançerlediler" dediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te " Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi " başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayından itibaren meydanlara iniyor. Büyükşehirlerden başlamak üzere 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacak. Bunun için bir gezi programı hazırlanıyor. Muhtemelen eylül ayında başlayacak Anadolu turuna" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Peki, neden eylül ayı? AK Parti’nin içinden çıkan Abdullah Gülve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni partiyi kuracakları tarih olarak sonbahar gösteriliyor. Görünen o ki Erdoğan, bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusu da soruluyor. Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. 'Sırtımızdan hançerlediler' demiş.

Erdoğan daha önce de 'AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi gibi görünler boş çuval gibi devrilecekler' demişti. 'Tarih olurlar' çıkışını yapmıştı. AK Parti’de 'Bir uzlaşma kapısını aralayabilir miyiz? Erdoğan ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getirebilir miyiz' çabası içinde olanlar var. Erdoğan o noktada değil. Babacan ve Davutoğlu ile yakın zamanda görüştü. Belli ki uzlaşma ihtimalini görmedi. O nedenle uzlaşma yerine mücadeleyi seçti.

HEDEFİ YENİ PARTİLER

Erdoğan’ın Anadolu turuna çıkmasında iki hedefi var.

1- Seçimlerden sonra AK Parti’yi toparlamak.

2- Yeni kurulacak olan partileri, daha doğmadan boğmak. Erdoğan, yeni partilere karşı 'ihanet' dilini kullanacak. 'AK Parti sayesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan oldular. Şimdi ise AK Parti’ye karşı ihanet içindeler' diyecek.

KABİNE REVİZYONU NE ZAMAN?

Peki, kabine ve parti yönetimindeki değişiklik tamamen gündemden kalktı mı? Erdoğan’ın yakından tanıyanlar şunu söylüyor. Medya ve siyaset gündemde tuttuğu sürece kabine değişikliğini yapmaz ancak illeri gezdikten sonra 'Kamuoyunun nabzını tuttum, değişiklik istiyor' der revizyonu gerçekleştirir diyorlar."