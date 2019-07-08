Mustafa Sandal: New York'a bakıyorsun leş, her yer çöp içinde, kokuyor, İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor

Geçen günlerde ABD'de düzenlenen Türk Günü Festivali'nde sahne alan Mustafa Sandal, Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
"Amerika'dan yeni döndünüz. Orada hem konserler verdiniz, hem de Türk Günü Festivali'ne katıldınız. Nasıldı?" sorusu üzerine Sandal, şunları kaydetti:
Türk'ün Türk'ten başka dostu yok' diye düşündüm. Türk Günleri devam ettirilmeli. Ülkemizin tanıtımı için böyle etkinlikler çok önemli. Ülkemize yönelik olumsuz algıları da ancak böyle yıkarız. Mesela Amerika'da birkaç defa karşılaştım.
Taksiye biniyorum, Türk olduğumu öğrenince 'Türkiye ziyaret edilebilinir mi, güvenli bir ülke mi?' diye soruyorlar. Ben de ülkemizin Amerika'dan bile daha güvenli olduğunu, akın akın turist geldiğini ve dünyanın en büyük ve güvenilir havalimanına sahip olduğumuzu söylüyorum.
Türkiye gibi ülke yok. İstanbul harika bir şehir; New York'la kıyaslanamaz bile. New York'a bakıyorsun; leş, her yer çöp içinde, kokuyor. İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor. Aynı klasmanda bile değil.
'TRUMP'I AMERİKALI CİDDİYE ALMIYOR'
Sandal, "Trump Amerikası'nı nasıl buluyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
Amerikalılar Trump'ı ciddiye bile almıyor. Amerikan medyasından takip ediyorum. Adamı oradaki politikacılar bile önemsemiyor. Trump, sitcom karakteri gibi. Sitcom gibi izliyorum onu.
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