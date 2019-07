Mustafa Sandal: New York'a bakıyorsun leş, her yer çöp içinde, kokuyor, İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor

Geçen günlerde ABD'de düzenlenen Türk Günü Festivali'nde sahne alan Mustafa Sandal, New York'a dair izlenimlerini aktardı. "New York'a bakıyorsun; leş, her yer çöp içinde, kokuyor. İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor. Aynı klasmanda bile değil" diyen Sandal, ABD'lilerin Trump'ı ciddiye almadığını kaydetti.