'Kayısı para etmiyor' diyerek Malatya'dan Ankara'ya yürüyor: Erdoğan'la görüşüp çözüm isteyeceğim

Malatya’da yaptığı 'Çıplak ayakla Ankara'ya yürüme, kış mevsiminde bisikletle Ankara'ya gitme, kayısı kasalarını dökme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kayısı gönderme' gibi ilginç eylemler ile ülke gündemine gelen kayısı üreticisi Veysel Karani bu kez ise kayısının üreticisinden alınan fiyatların düşüklüğünü dile getirmek için yeni bir eyleme imza attı.
Kentteki siyasetçilerin bu konuda çözüm üretemediğini savunan Karani, “Bizler vatandaş ve üreticiler olarak sorunlarımız ve sıkıntılarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz ama bazı yetkililer bizim sesimizi duymuyor. Bu gün eylem yapıyorum ve Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Malatya merkezden başladığım yürüyüşe Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son vereceğim. Orada Cumhurbaşkanımızla konuyu görüşüp çözüm isteyeceğim. Başka türlü kayısıya kimsenin bir faydası olmaz” ifadelerini kullandı.
EYLEMDEN AİLESİNİN HABERİ YOK
Yaptığı eylemden ailesinin haberinin olmadığını belirten Karani, “Eşim ve çocuklarım bilmiyor. Basında haberim çıkarsa benimle kavga edecek eşim ama olsun ben üretici olarak kayısının ve diğer sorunları gündeme getireceğim” diye konuştu.
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