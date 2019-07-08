İBB Meclis üyesi Sarı'dan İstanbul trafiğine 7 çözüm önerisi

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'e konuşan İBB Meclisi, İYİ Parti Grup Sözcüsü ve İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi olan Suat Sarı, İstanbul'da her gün 778 kaza olduğunu söyledi.

Sarı, "İstanbul'da 2018 yılında 16.501 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşirken 283.810 adet kaza tespit tutanağı düzenlendi. Bu durum İstanbul'da her gün 778 kaza oluştuğunu gösteriyor. Kazalarda 441 kişi öldü. 23.158 kişi de yaralandı. Yaralananların yüzde 15'i engelli olarak hayatını sürdürüyor. Avrupa'nın hiçbir kentinde bu seviyede trafik kazası olmuyor. Ehliyetini 45 yıl önce almış bir sürücünün, hâlâ bir sağlık muayenesine tabii tutulmamış olması da kazaya davetiye çıkarıyor" dedi.

Sarı, İstanbul trafiği için hazırladığı 7 maddelik çözüm önerisini şöyle sıraladı:

İstanbul'da 6 milyon ehliyetli sürücü mevcut. Tüm sürücülere 5 yıllık süreçte İBB tarafından ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi aldırılmalı.Sürücüler sağlık testlerinden geçirilmeli. Öncelikle, kazalara daha çok karışan hafif ticari araç sürücülerinden eğitime başlanmalı. Kazalar 'Trafikte Sıfır Kaza 2024' hedef projesi ile azaltılmalı.

İBB ulaşım ve trafik departmanlarında yeteri kadar Trafik ve Ulaştırma mühendisi yok. UKOME'de alınan kararlar bu bilim çerçevesinde müzakere edilmemektedir. Şehiriçi Trafik yol geometrileri ve kavşakları yeniden gözden geçirilmelidir. Bu sebeple yapılan birçok yol ve kavşak 'Kentiçi yol standartlarında' yapılmadığından sorunu çözememektedir. Mevcut yollar Yol Mühendisliği ve Trafik Mühendisliği yaklaşımları ile yapılmalıdır. Bu girişimin proaktif öncüsü olarak İBB 'Trafik Güvenliği Müdürlüğü' kurulmalıdır.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ORGANİZE EDİLMELİ'

© İHA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İstanbul trafiğindekilerin sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz

Kentiçindeki taksi ve servis araçlarından gelen şikayetler birçok probleme neden olmaktadır. Kentiçi taksi ve servis sisteminde çalışan tüm sürücüler ilgili meslek odaları ile koordine edilerek, psikoteknik ve sağlık testlerine tabii tutularak, ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi almalıdırlar.

Kentiçi lojistiği disiplini olmaması sebebi ile kamyon, kamyonet türü araçlar günün her saati mağaza, dükkan, avm, market gibi yerlere lojistik hizmet (mal indirme ve bindirme) vererek, kentiçi trafiğini olumsuz etkilemektedir. İnşaat kamyonları da buna dahildir. Bu araçlar her türlü hizmetini 00.00-06.00 saatleri arasında bitirmelidirler. Bu sayede kentiçi ticari trafik hızı artacak kazalar azalacaktır.

'MAVİ YAKALILAR 06-15, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 08-17 ARASI TRAFİKTE OLMALI'