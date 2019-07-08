İBB Meclis üyesi Sarı'dan İstanbul trafiğine 7 çözüm önerisi

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'e konuşan İBB Meclisi, İYİ Parti Grup Sözcüsü ve İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi olan Suat Sarı, İstanbul'da her gün 778 kaza olduğunu söyledi.
Sarı, İstanbul trafiği için hazırladığı 7 maddelik çözüm önerisini şöyle sıraladı:
- İstanbul'da 6 milyon ehliyetli sürücü mevcut. Tüm sürücülere 5 yıllık süreçte İBB tarafından ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi aldırılmalı.Sürücüler sağlık testlerinden geçirilmeli. Öncelikle, kazalara daha çok karışan hafif ticari araç sürücülerinden eğitime başlanmalı. Kazalar 'Trafikte Sıfır Kaza 2024' hedef projesi ile azaltılmalı.
- İBB ulaşım ve trafik departmanlarında yeteri kadar Trafik ve Ulaştırma mühendisi yok. UKOME'de alınan kararlar bu bilim çerçevesinde müzakere edilmemektedir. Şehiriçi Trafik yol geometrileri ve kavşakları yeniden gözden geçirilmelidir. Bu sebeple yapılan birçok yol ve kavşak 'Kentiçi yol standartlarında' yapılmadığından sorunu çözememektedir. Mevcut yollar Yol Mühendisliği ve Trafik Mühendisliği yaklaşımları ile yapılmalıdır. Bu girişimin proaktif öncüsü olarak İBB 'Trafik Güvenliği Müdürlüğü' kurulmalıdır.
'TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ORGANİZE EDİLMELİ'
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- Kentiçindeki taksi ve servis araçlarından gelen şikayetler birçok probleme neden olmaktadır. Kentiçi taksi ve servis sisteminde çalışan tüm sürücüler ilgili meslek odaları ile koordine edilerek, psikoteknik ve sağlık testlerine tabii tutularak, ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi almalıdırlar.
- Kentiçi lojistiği disiplini olmaması sebebi ile kamyon, kamyonet türü araçlar günün her saati mağaza, dükkan, avm, market gibi yerlere lojistik hizmet (mal indirme ve bindirme) vererek, kentiçi trafiğini olumsuz etkilemektedir. İnşaat kamyonları da buna dahildir. Bu araçlar her türlü hizmetini 00.00-06.00 saatleri arasında bitirmelidirler. Bu sayede kentiçi ticari trafik hızı artacak kazalar azalacaktır.
'MAVİ YAKALILAR 06-15, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 08-17 ARASI TRAFİKTE OLMALI'
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Günlük trafikdeki araç sayısı 2.94 mio adet, araçlı yolculuk süresi ortalama 45 dakika, tüm okul, kamu, fabrika, iş yerleri 07.30-09.30/17.00-19.00 saatleri arasında trafiğe katılmakta, bu ise mevcut yol ağında tıkanmalara yol açmaktadır. Bunun için fabrikalar ve mavi yakalılar saat 06.00-15.00 arası, kamu kurumları-özel sektör ve beyaz yakalılar 07.00-16.00 arası çalışmalı. İlköğretim-lise saat 08.00-17.00 arası, üniversite 09.00-18.00 arası olmalıdır.© AA / Esra Bilgin
- Taksilerde durak sistemi teşvik edilerek, şehrin muhtelif yerlerinde taksi park, cep sistemi oluşturulmalı. Durak sisteminin kurulumu ve denetimi, ilgili taksi işletmeciliği sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak yapılmalıdır. Çağrısı olmayan araçların trafikte boş gezmesi önlenmelidir. Haftanın bir günü saat 08.00-20.00 arası özel aracını kullanmayan araç sahipleri ilçelerde bulunan İspark park yerleri ve otoparklarından, aynı ay içinde ücretsiz yararlanacak. Araç sahipleri en yakın İSPARK otoparkına gelerek aracını ücretsiz park edecek ve toplu taşıtı kullanacak. İstanbul'da bulunan 2.9 mio otomobilin ne kadarının sistemi kullandığı İSPARK tarafından ölçülerek KENTDAŞLAR'a bilgi verilecek ve katılımın yükseltilmesi hedeflenecektir.
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