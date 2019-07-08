Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinin yolculuk hazırlığının devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

​Erdoğan, "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur" dedi.

'S-400'LERİN NEREYE KONUŞLANACAĞINI MSB VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI PLANLIYOR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, S-400'lerin teslimatıyla ilgili şunları söyledi:

"Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. 'Şu tarih' diye zorlamazsanız isabetli olur. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" dedi.

'ARZUMUZ EGE VE AKDENİZ'DE HERHANGİ BİR SIKINTIYI ASLA YAŞAMAYALIM'

Yunanistan'da dün yapılan seçimlere değinen Erdoğan, "Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci dayanışma içinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ağustos ayında büyükşehirler başta olmak üzere illere ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Milletvekilleri ile iki toplantı yaptığını aktaran Erdoğan, "İki toplantı daha yapıp grubumuzun kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi öncelikle Meclis kapandıktan sonra vekillerimizin illerinde ne gibi çalışmalar yapacağıdır. Ağırlıklı büyükşehirler olmak üzere illerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.