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12:41 08 Temmuz 2019
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    3 başlı kadın heykeli

    Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi

    © İHA / Ali İbileme
    Türkiye
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    Denizli’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait, kanatları olan 3 başlı mermerden yapılma kadın heykeli ele geçirildi. Kaçakçılık yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 

    İstanbul tarihi eser operasyonu
    © AA / Merve Sarıkaya
    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin tarihi eser ele geçirildi
    Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte toplayıcı adı altında maddi değeri yüksek tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satışının yapılacağı üzerine harekete geçti.

    3 BAŞLI 'GÜZEL KADIN'

    Yürütülen teknik takip ve inceleme sonucu tespit edilen kaçakçılık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kullandığı belirlenen 2 aracı takibe aldı. Araçlara operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramada Roma dönemine ait 3 başlı ‘Güzel kadın’ olarak tasvir edilen mermer heykel ele geçirildi. 

    Müze Müdürlüğünce uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri tarafından incelenen heykelin, Roma dönemine ait üç adet kadın başı olduğu ve her iki yanında ellerinde meşale figürü olarak tasvir edildiği, arkada kanat figürlerinin olduğu tespit edildi. 

    Ele geçirilen eserin korunması gerekli kültür varlığı orijinal envarterlik değerinde ve müzede bulunması gereken tarihi eser olduğu bildirildi. 

    Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 

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    Etiketler:
    kaçak, Heykel, Denizli
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