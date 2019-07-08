AK Partili Muş: Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kanununda değişikliğe gideceklerini belirtti. Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasında herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak yeni ekonomi paketi teklifiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır" diyen Muş, şöyle devam etti:

* Bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu paketimizin içerisinde varlık barışının süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Bu aynı zamanda Türk ticaret kanunuyla da uyumlu hale gelmiş olacak. Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM’ye verdiklerini açıkladı. 32 maddeden oluşan teklife ile varlık barışının süresi 6 ay uzayacak. uzayacak. Merkez Bankası Kanununda değişiklik yapılarak, yedek akçe yüzde 10 olarak ayrılacak. pic.twitter.com/t6VJGb43Xj — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) July 8, 2019

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ 50 TL'YE ÇIKARILMASI TEKLİFİ

* (Daha önce 15 TL olan) Yurt dışına çıkış harcının 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız.

​'KLONLANMIŞ TELEFONLAR KULLANIMA KAPATILACAK'

* Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir.

© AA / Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı

* Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. 'Süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler.' Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.