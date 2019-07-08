İYİ Partili Özdağ: Suriyelilere yönelik provokasyon olabilir, suç bizlerin üzerine bırakılmaya çalışılabilir

"Suç işlemiş olsa dahi Suriyeli sığınmacılara karşı asla şiddet kullanmayın" çağrısı yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Suriyeli sığınmacılar üzerinden bize karşı saldırılar var. Suriyelilere yönelik bir provokasyon olabilir. Kontrollü olaylar çıkarılarak suç bizlerin üzerine bırakılmaya çalışılabilir" iddiasında bulundu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Partili Özdağ, 2011 yılında başlayan iç savaştan Suriye'den sonra en çok zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Yanlış Suriye politikasının 5.3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesine neden olduğunu belirten Özdağ, söz konusu sığınmacıların ülkelerine gönderilmemesi halinde 2040 yılında Suriyeli sayısının 10 milyona yükseleceğini, Türkiye'nin birçok kentinin Türk kimliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'deki ekonomik krizin de başlıca nedenlerinden olduğunu savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"Sarayın, Türk milletinin sırtından bonkörlük yapma lüksü yoktur. Erdoğan'ın Esad'ı devirme arzusu nedeniyle Türkiye, ABD ile Rusya arasında sıkışmış, Türk dış politikası manevra alanı ortadan kalkmıştır. Suriye'den Arapları kovan, evlerini, tarlalarını yakarak ateşin önünde halay çeken PKK/YPG ve onun Türkiye'deki uzantısı HDP de Suriyelilerin evlerine dönmelerini istemiyor. Bu etnik çete ve Türkiye'deki siyasi uzantısı Suriyelilerin evlerine dönmeleri halinde Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletini engelleyeceğini bilmektedir.

'SURİYELİLERİN TOPRAKLARINA DÖNMESİNİ İSTEYENLER SURİYELİLERİN GERÇEK DOSTLARIDIR'

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesinin propagandasını yapan bir başka grup ise tanıdık bir güruhtur. Bu güruh 2002'de 'Kıbrıs'ın jeopolitik önemi yok verelim gitsin' çığlıkları atmaktaydı. Bu güruh 2007-2014 arasında 'Kahrolsun Ergenekon, yaşasın cemaat' diye salya sümük Türk ordusuna saldırmaktaydı. Bu güruh 2009-2015 arasında Öcalan güzellemesi yapmakta, Türk bayrağının değiştirilmesini söylemekteydi.

Bir başka grup ise FETÖ'cülerdir. Bunlar Türkiye'nin karışmasını istiyor, emperyalizm ne istiyorsa onu istiyorlar. Bu gruplar, Suriyelilerin evlerine dönmelerini isteyenleri, halkı kışkırtmakla suçlamaya başladı. Ayrıca ABD, AB, İsrail de Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını isteyenlerden. Lübnan ve Ürdün Suriyelileri entegre etmeyi reddedip geri yollarken Türkiye'den imkansız olan isteniyor. Çok entegre etmek istiyorsanız alın siz entegre edin. Suriyelilerin doğduğu topraklara dönmesini isteyenler Suriyelilerin gerçek dostlarıdır."

'SURİYELİ SIĞINMACILARA KARŞI ASLA ŞİDDET KULLANMAYIN'

Son 10 gündür FETÖ ve PKK dostu bir güruhun, kendisine, partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a karşı saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Özdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize karşı yapılan saldırıların yanı sıra sosyal medyadan demokratik tepkisini ortaya koyan vatandaşlara da güvenlik güçleri yıldırma amaçlı gözaltı işlemi gerçekleştirmektedir. Tutuklama yok, çünkü ortada suç yok. Bu tamamen yıldırma amaçlıdır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden bize karşı saldırılar var. Suriyelilere yönelik bir provokasyon olabilir. Kontrollü olaylar çıkarılarak suç bizlerin üzerine bırakılmaya çalışılabilir. Demokratik muhalefet susturulmaya çalışılabilir. Şimdiden açık açık söylüyorum, bu tür psikolojik operasyonlara hiç girişmeyin. Suç işlemiş olsa dahi Suriyeli sığınmacılara karşı asla şiddet kullanmayın. Güvenlik güçlerini göreve çağırın. Bırakın güvenlik güçleri ve yargı görevini yapsın. Türkiye içerisinde ortalığı karıştırmaya çalışan birçok ajanı var. Hükümet yetkililerini 'Açık kapı politikası ile herkesi aldınız, bu ülkeyi ajan doldurdunuz' diye defalarca uyardık. Vatandaşlarımız bu tuzağa düşmemelidir. Bizim tepkimiz Suriyeli sığınmacıları değil, yanlış Suriyeli sığınmacı politikası ve yanlış Suriye politikasınadır."