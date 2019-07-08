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15:45 08 Temmuz 2019
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    ODTÜ Rektörlüğü: Kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tane

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversite kampüs alanı içine yapılacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna kapasitenin dolmaması halinde bile ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir" denildi.

    ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci yurdunun ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yapılacağı ifade edildi. 

    Yurdun arazisinin hem üniversite yönetim kurulunun hem de üniversitede konu ile ilgili komisyon ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki orman alanı sınırları dışında, yapılanmaya müsait ODTÜ Kampüs Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    ​"KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satılmış ve üniversitemiz adına önemli bir gelir elde edilmiş olup ayrıca geçmişte çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak devredilmiştir. Bugün için üniversitemizin yurt ihtiyacı yaklaşık bin 750 kişilik. KYK yurdunun tamamlanması ile halen Ankara ilinde farklı KYK yurtlarında kalan 434 öğrencimiz de tercih etmeleri halinde kampüsümüzdeki bu yurtta kalabileceklerdir."

    'ODTÜ ÖĞRENCİSİ DIŞINDA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLMEYECEK'

    © Fotoğraf : Twitter
    Öğrencilerin KYK yurduna karşı direndiği ODTÜ'ye polis girdi, ağaçların kesimine başlandı
    ODTÜ'nün açıklamasında, "KYK'nın yaptıracağı yeni yurdun sadece üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik olacağı ve yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile yurda ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği protokolde yer almaktadır. Yurda öğrencilerin kabulü ise, mevcut uygulamada olduğu gibi öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda olacaktır" ifadelerine yer verildi. 

    Açıklamada, yaşanılan süreçten kurumun ve öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için bugünkü gelişmelere sağduyuyla yaklaşan üniversite mensuplarına ve öğrencilere teşekkür edildi. 

    ODTÜ arazisi içine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YKYK) yurdu yapılmasına karşı süren eyleme bugün polis müdahale etmişti. Üniversite yerleşkesine giren güvenlik güçleri, öğrenci ve akademisyenlerin de aralarında olduğu gruba biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

    Etiketler:
    Öğrenci, Ankara, ağaç, yurt, KYK, ODTÜ
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