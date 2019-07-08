Melih Gökçek: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evindeki güvenlik kamerası sistemini sökmeye gelen kişiler arasında boksörler ve güreşçiler olduğunu iddia etti, "Ankara dağ başı, Mansur Yavaş'ın A takımı iş başında" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri tarafından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede Gökçek’in Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak “Gökçek’in evine hukuksuz ve izinsiz kurulan” güvenlik kamerası sistemi olduğu ileri sürülmüştü.

Bugün kamera sisteminin sökülmesi için evine bir grubun geldiğini Twitter'dan duyuran Gökçek, gelenler arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu öne sürdü.

Gökçek'in tweetleri şöyle:

Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler.

1️⃣BANA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE, ANFA’DAN BİR TEBLİGATLA GÜVENLİK KAMERALARINI SÖKMEK İSTEDİKLERİ BİLDİRİLDİ.

BENDE GELİN SÖKÜN DİYE ÇAĞRIDA BULUNDUM.

BUGÜN SAAT 11.30. SIRALARINDA EVİMDE EŞİMLE BİRLİKTE OTURURKEN 15/20 KİŞİLİK BİR GRUP KAMERA SÖKMEĞE GELDİLER.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

​Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi.

2️⃣GELENLER İÇİNDE BOKSÖRLER, GÜREŞÇİLER

NE ARARSANIZ VAR.

ANKARA DAĞ BAŞI, MANSUR YAVAŞ’IN A TAKIMI İŞ BAŞINDA.

HATIRLIYOR MUSUNUZ?BEYPAZARINDA MANSUR’UN ARKADAŞLARI ADAM DÖVMÜŞLERDİ.

BİR ANDA GÖZÜMÜN ÖNÜNE O GÖRÜNTÜLER GELDİ. pic.twitter.com/yvkZnBG9pV — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

​Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A Takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor.

3️⃣ADAM GİBİ

YA 2 KİŞİYLE KAMERALARI SÖKECEKSİNİZ SÖKÜN,

YA DA SİZİ İÇERİ ALMIYORUM DEDİM. GELENLERE HABER GÖNDERDİM.

O SIRADA POLİS GELDİ VE GELEN A TAKIMINI DAĞITTI,

İKİ TEKNİSYEN ŞU ANDA SÖKÜMÜ YAPIYOR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

​Eşinizle birlikte evinizde otururken 15/20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15/20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz.

4️⃣EŞİNİZLE BİRLİKTE EVİNİZDE OTURURKEN

15/20 KİŞİLİK BİR GRUPLA GELİNMESİ DEMEK,

AİLEYE YAPILAN EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR.



SİZİN 15/20 KİŞİYLE GELMENİZ ASLINDA KENDİNİZDEN KORKMANIZDIR.

UNUTMAYIN TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR, ZORBALIK YAPANIN YANINA HİÇBİRŞEY KÂR KALMAZ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

​Gökçek'in ayrıca söküm işlemi yapan gruptaki görevlilere sorular sorduğu görüldü. Gökçek, bir videoda "Hadi bana Dikmen Vadisini kameralardan gösterebilir misin?" derken bir diğerinde ise kameralarda ses sistemi olmadığını görevliye teyit ettirmeye çalışıyor.

5️⃣ANFA’DAN YAPILAN TEBLİGATTA BÜTÜN DİKMEN VADİSİNİ İZLEDİĞİM İDDİA EDİLİYORDU.

TEKNİSYENİ KAMERA KONTROL MERKEZİ OLAN KULÜBEYE DAVET EDİP SORDUM;”Bu kameralardan DİKMEN Vadisinin her tarafını izlediğiM doğru mu?Hadi bana DİKMEN vadisini kameralardan gösterebilir MİSİN?”⤵️ pic.twitter.com/PHtQYW3SGk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

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6️⃣GÖRÜNTÜLER DE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HİÇBİR GÖRÜNTÜ OLMADIĞINI TEKNİSYEN SÖYLEDİ.

BU SURETLE MANSUR’UN ADAMLARI, ANFA’NIN İDDİALARINI YALANLADI.



NE DERLER YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

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