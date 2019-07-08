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17:18 08 Temmuz 2019
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    Cep telefonu-telefon

    Klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar nasıl kayıt altına alınır?

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir" dedi.

    © Sputnik . Yurdagül Şimşek
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    NTV’de yer alan habere göre bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

    “Peki yurtdışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır?” sorularını yanıtlayan NTV, haberinde şu detaylara yer verdi:

    “Yurtdışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınabilmesi veya cep telefonunuz çalındığı zaman cihazınızı IMEI numaranızın bilmeniz gerekiyor.

    Birçok kişinin bilmediği IMEI numarasını öğrenmek ise çok kolay. Bütün cep telefonu cihazlarında “*#06#” tuşlarını tuşladığınız zaman IMEI numaranızı öğrenebiliyorsunuz.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yurtdışında getirilen cep telefonların nasıl kayıt altına alınacağına ilişkin önemli bilgiler veriliyor.

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    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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    Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar. e-devlet sisteminden kayıt hakkını sorgulaması; harç ücretini yatırması ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

    e-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde pasaport sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile türkiye.gov.tr İnternet adresinden sisteme girerek cihaz kaydını yaptırabiliyor.

    e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılıyor.

    E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezleri’ne başvuruyor.

    IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 60 günü geçmemiş olması gerekiyor.”

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