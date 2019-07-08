11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 12 bin 484 dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Plan ile Türkiye'nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226.6 milyar dolara, ithalatın ise 293.5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

İşsizlik oranının yüzde 9.9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefi yer alıyor.

Plana göre, söz konusu dönemde 4.3 milyon ilave istihdam yaratılacak.