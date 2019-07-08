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17:17 08 Temmuz 2019
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    İBB'nin Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Caddebostan 1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı. Plajlarda sezon boyunca can güvenliği ve hijyen konularında en üst düzeyde önlemler alınıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki Caddebostan 1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından yaklaşık 600 bin kişi faydalandı.

    Plaj, turist, deniz, sahil
    © Fotoğraf : DHA
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    AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki plajlar, 4 Haziran'dan beri tatilcilere hizmet veriyor.

    Caddebostan 2-3 ve Menekşe plajlarına girişte ücret alınmazken, bu plajlarda şezlong ve şemsiye hizmeti talep edenler 10 lira ödüyor.

    Güneş ve Caddebostan 1 plajlarına yetişkinler 25 lira, öğrenciler ise 12.5 lira karşılığında girebiliyor. Söz konusu ücretli plajlarda 0-7 yaş çocuklar ile engelli vatandaşlar ve refakatçisi olan bir kişiden ücret alınmıyor.

    Haftanın 7 günü 08.00-19.00 saatlerinde hizmet veren plajları kullananların sayısı bir ayda 600 bini buldu.

    PLAJLARDA CAN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ VE TEMİZLİK

    İstanbul plajları
    © AA /
    İstanbul'un plajları açılıyor
    Plajlarda sezon boyunca can güvenliği ve hijyen konularında en üst düzeyde önlemler alınıyor.

    Tüm plajlarda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz edilirken, gerekli ilaçlamalar da yapılıyor. Plajların temizliği konusunda görevlendirilen personel, gün boyunca temizlik işlemlerini sürdürüyor. Plajları kullananların güvenlikleri için dronelu önlemler alınıyor.

    İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren cankurtaranlar kentteki 47 bin 800 metre uzunluğa sahip 38 plajda hizmet veriyor. Bu kapsamda plajları kullananların can güvenliği için 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti (kara ve deniz), 14 ATV aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli olaylara müdahale için seferber edilmiş durumda. İBB geçen yıl da aynı sayıda cankurtaran ile 38 plajda 5 bin 158 kişinin boğulmasını engelledi.

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    © Fotoğraf : DHA
    Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti
    Plajları kullananların daha kaliteli bir gün geçirmeleri için soyunma konteynerleri, duş alanları ve şemsiyeler tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına karşı tahsis edilen büfelerde deniz ürünleri de satılıyor.

    630 metrelik sahil şeridi sahip Menekşe Plajı'nda kurtarma botu ve ambulans hazır bekletilirken, plajın 120 araçlık otoparkı da bulunuyor. 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı ise iki bölüm halinde tatilcilere hizmet veriyor. Florya tren istasyonu karşısında yer alan Güneş Plajı'nda 240 araçlık otopark hizmeti sunuluyor.

    Öte yandan Şile'deki mavi bayraklı Uzunkum Plajı'nda cankurtaran ve ambulans hizmeti de İBB tarafından sağlanıyor.

    Kıyılardan alınan su numunelerinin analizleri "https://yuzme.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Caddebostan
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