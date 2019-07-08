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18:51 08 Temmuz 2019
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    Seyidoğlu baklavalarından trafikte hamile kadına saldıran Seydioğlu'na 'taklit' davası

    © AA /
    Türkiye
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    Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel'e bir darbe de baklavacı Seyidoğlu'ndan geldi. İsim benzerliğinden dolayı hedefhaline geldiğini belirten Seyidoğlu baklavaları mahkemeye başvurdu.

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    Cumhuriyet'in haberine göre, Pendik'te hamile kadının sürdüğü araca saldıran, aynasını kıran ve aracın üzerinde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel'den baklavacı Seydioğlu'nun mağdur olduğu ortaya çıktı. İsim benzerliğinden dolayı hedefhaline gelen Seyidoğlu baklavaları mahkemeye başvurdu.

    Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurdu.

    Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istendi. Başvuru dilekcesinde şöyle denildi: "Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. Sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır. Davalı şirketin yetkililerinin trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından sürülen bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek sürücünün aracına zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin davalı SEYDİOĞLU’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştır.

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    Davalının markası ile müvekkilin markasının arasında yalnıza bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur. Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine, tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar müvekkil şirketi defalarca aramış ve tepkilerini müvekkil şirket çalışanlarına yöneltmişlerdir. Müvekkil şirket sosyal medyada hedef gösterilmiş ve ürünlerinin boykot edilmesi istenmiştir. Neticeten müvekkil; ciddi bir itibar kaybına ve telafisi imkânsız zararlara uğramıştır. Tüm bu hususlar –bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere- davalının müvekkilin markasını taklit etmesi yüzünden meydana gelmiştir.

    Bu kapsamda; Sayın Mahkemenizden; Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesini ve durdurulmasını, dvacının kullanımında olan tabela, broşür, kutu, kıyafet, logo başta olmak üzere tecavüz konusunu oluşturan tüm ürünlere el konulmasını,, davalının internet sitesinin erişme engellenmesini sağlamak üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ederiz."

    NE OLMUŞTU?

    Pendik'te Hüseyin ve Hasan Sel'in hamile kadının ve eşinin içerisinde olduğu araca saldırma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından isim benzerliği nedeniyle saldırganların Seyidoğlu Baklavalar'ın sahibi olduğu sanılmıştı. Ancak daha sonra Hüseyin ve Hasan Sel'in Seydioğlu Baklavaları'nın sahipleri olduğu anlaşılmış, Seyidoğlu Baklavalar'ı da açıklama yaparak olayla alakaları olmadığı duyurmuştu. 

    Etiketler:
    Hasan Sel, Trafik, hamile, Pendik, Seydioğlu baklavaları, Seyidoğlu Baklavaları
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