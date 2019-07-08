Yavaş'tan ODTÜ yönetimine: Ağaçlara kıymayın, yurdu ben yapayım

ODTÜ’de polis müdahalesi ve ağaç kesiminin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ruhsatsız alana karşı harekete geçti.

Akşam saatlerinde ODTÜ rektörü Verşan Kök ile görüşen Yavaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir" dedi.

Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük.



Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz.



Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2019

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Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Yavaş'ın "Siz bu ağaçlara kıymayın. İhtiyacınız olan herşeyi ben yapmaya hazırım. İstediğiniz yurdu yapıp, size hibe edebilirim" teklifinde bulunduğu öğrenildi. ODTÜ yönetiminin ise bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.

ODTÜ'lü öğrenciler, üniversite arazisinin Kavaklık bölgesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılması için ağaç kesilmesini protesto etmiş, 55 gün önce alanda çadır kurarak nöbete başlamışlardı. Ancak bugün polisin yerleşkeye girmesiyle inşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı.

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir" denildi.