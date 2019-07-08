Akşener'den ODTÜ açıklaması: Yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ODTÜ'de yurt inşaatı için ağaçların kesilmesini eleştirdi. Akşener, "O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yurt yapılacağı gerekçesiyle ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

“Dünya üzerinde doğaya bu kadar düşman bir hükûmet görülmemiştir” diyen Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak? Öğrencilerin 50 yıldır elleriyle büyüttüğü ağaçlardan ne istediniz? O ağaçlar sarayın değil, #ODTÜ’lülerindir, milletimizindir! #ODTÜsavunulmalıdır” ifadelerine yer verdi.