Akşener'den ODTÜ açıklaması: Yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?

“Dünya üzerinde doğaya bu kadar düşman bir hükûmet görülmemiştir” diyen Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak? Öğrencilerin 50 yıldır elleriyle büyüttüğü ağaçlardan ne istediniz? O ağaçlar sarayın değil, #ODTÜ’lülerindir, milletimizindir! #ODTÜsavunulmalıdır” ifadelerine yer verdi.
Dünya üzerinde doğaya bu kadar düşman bir hükûmet görülmemiştir.— Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Temmuz 2019
O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?
Öğrencilerin 50 yıldır elleriyle büyüttüğü ağaçlardan ne istediniz?
O ağaçlar sarayın değil, #ODTÜ'lülerindir, milletimizindir! #ODTÜsavunulmalıdır pic.twitter.com/THf3OqfcOl
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