Danışmanları gözaltına alınan HDP'li vekiller önce gözaltı aracı kapısında, ardından yolda oturma eylemi yaptı

HDP’nin "Savaşa hayır, demokraside buluşalım" sloganıyla Diyarbakır’da yapmak istediği yürüyüşe polis izin vermedi. Danışmanları gözaltına alınan HDP’li vekiller ile polis yetkilileri arasında tartışma çıktı. Milletvekilleri, danışmanlarının serbest bırakılması için önce gözaltına aracının kapısında ardından da caddede oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır’da HDP’lilerin "Savaşa hayır, demokraside buluşalım" sloganıyla düzenlemek istedikleri yürüyüşe izin verilmedi. HDP Kayapınar İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup polis tarafından çembere alınarak yürüyüşlerine izin verilmedi. İlçe binası önüne gelmek isteyen HDP’li milletvekilleri Dersim Dağ ile polis arasında tartışma çıkınca, Dağ aracıyla yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis araç başındaki Dağ’ın danışmanı ile HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in danışmanını gözaltına aldı. Danışmanları gözaltı aracına bindirilince Dağ ile Aydeniz de gözaltına aracına bindi ve aracın kapıları kapatıldı.

HDP’Lİ VEKİL İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA

Danışmanların serbest bırakılması için gözaltı aracının kapısında oturan Aydeniz ile polis arasında tartışma çıktı. Polislere “Korkaklığınızın bedenini ödeyeceksiniz” diyen Aydeniz, kendisini araçtan indirmeye çalışan polislere “Bana dokunamazsınız bana dokunursanız suç işlersiniz” dedi. Aydeniz polis tarafından araçtan kolundan tutularak zorla indirilmesi üzerine “Saldırın bakalım nereye kadar saldıracaksınız, hepiniz bunun hesabını tek tek vereceksiniz” dedi.

Danışmanların bırakılması için HDP’li vekiller bu kez caddede oturma eylemine geçti. HDP’li vekiller ile polis yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından yapılan görüşmelerin ardından danışmanlar serbest bırakıldı.

‘ÜLKEYE BARIŞI DEMOKRATİK YOLLARDAN GETİRECEĞİZ’

Ardından parti binası önüne geçen vekiller burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan HDP İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan, “Barış için buradayız fakat manzarayı görüyorsunuz. Biz ülkeye barış huzur getirmeye çalışırken onlar önümüzü kapatıyor. Biz barışı savaşla değil demokratik yollardan getireceğiz. Ülkede ancak barış sağlanırsa huzur bulunacaktır. Ortadoğu’da Kürdistan'da her yerde biz barış mücadelesi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu ülkede savaş olduğu müddetçe ölümler devam edecek. Ekonomik kriz devam edecektir" şeklinde konuştu.