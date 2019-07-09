İçişleri Bakanlığı, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden Arslan'ın ailesine 349 bin TL tazminat ödeyecek

Ankara'da 10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplananlara yönelik saldırıda can veren Tekin Arslan’ın ölümüne ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

İçişleri Bakanlığı, İnşaat İşçileri Sendikası kurucusu Tekin Arslan'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi ve iki çocuğu için 180 bin TL manevi, 169 bin TL de maddi olmak üzere, toplam 349 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30 Nisan’da verdiği kararda sosyal risk ilkesi gereğince, toplumun bireyi olmaktan ötürü yaşanan özel zararların topluma pay edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda terör olaylarının devlete yönelik olduğu, anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı ve kişilerin toplumun bireyi olmaları nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı. Kararda özetle şöyle devam edildi:

“Terör eylemlerine şahit olanların hayatları boyunca çektikleri ve çekecekleri zararların daha büyük sıkıntılara yol açacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu zararların, idare tarafından topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir.”