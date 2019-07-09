İstanbul'da 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yer alan FETÖ yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Yardımcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.