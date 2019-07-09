Meclis'e iki farklı dövme başvurusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) başvuran bazı vatandaşlar, dövmenin toplumun genel ahlak ve sağlığa olumsuz etkisi nedeniyle yasaklanmasını isterken, dövme yaptıran bazı vatandaşlar da Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmeleri için TBMM’den mağduriyetlerine çözüm bulmasını istedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre S.B. adlı bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, kolundaki dövmeyi sildirmesine rağmen jandarma uzman çavuş, polis özel harekât ve bekçilik sınavlarından elendiğini belirterek, yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Komisyon, konuyu İçişleri Bakanlığı’na iletti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan gelen yanıtta mevzuat düzenlemelerine atıf yapıldı ve talebin olumlu karşılanmasının sözkonusu olmayacağını bildirildi.

Manisa’dan M.K. adlı bir vatandaş ise, TBMM’ye başvurarak dövme yaptırılmasının yasaklanmasını istedi. Komisyon, M.K.’nın, “yasaklama” talebine karşı anayasanın, “temel hak ve hürriyetler” düzenlemesini işaret etti. Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirten TBMM başvuruyu işleme koymadı.