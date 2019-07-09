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10:01 09 Temmuz 2019
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    Bamyanın kilosu 18 TL'yi gördü: 'Müşteriler fiyatları yüksek olarak algılamasın'

    © DHA /
    Türkiye
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    Pazarcılar, bamyanın kilosunun 10-18 TL arasında değiştiğini belirtti ve fiyatların daha da artabileceğini vurguladı.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre besin değeri yüksek, vitamin, magnezyum ve mineral deposu olan bamya, pazar tezgahlarına düştü.

    © AA /
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    Kilogram fiyatı 10- 18 TL arasında değişen bamyayı satamadıklarını söyleyen pazarcı esnafı, fiyatların gelecek günlerde daha da artacağını vurguladı. Evli ve 3 çocuk annesi pazarcı Özlem Sezin, bamyanın fiyatının yüksek olmasının yetiştirme ve toplanma aşamasındaki zorluklardan kaynaklandığını ifade etti.

    Sezin, "Bamya, toplaması zor, eziyetli bir ürün. Buna rağmen fiyatı normal. Bana göre en az 15 lira olmalı ki çiftçinin de satanın da emeği korunmalı" dedi. Bamya satışı yapamadıklarını kaydeden Sezin, alıcılarda para olmadığını bu nedenle ürünü tarladan geliş fiyatına satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

    Bamyanın kilogramını 18 TL'den satan pazarcı Okay Tunç da fiyatının normal olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

    "Bamya üretimi emek ister. Bamya üreten bir çiftçi, başka bir işle uğraşamaz. Her gün ilgi ister. En zor işçiliktir. İlaçlaması, sulaması, gübrelemesi ayrı ayrı. Bamya çiçek açıyor. Bunun için sabah ezanında kalkarsın karanlıkta açmış bamyaları toplarsın. Yetiştirilmesindeki emeği bilmeyenler, pahallılığını anlayamaz. Bu emeğe göre fiyatı az bile. Ayrıca çok az yetişiyor. Bu nedenle fiyatı düşmez, aksine artabilir. Bamya alıcı bulsa, fiyatı daha da yükselir. Alıcı olmadığı için fiyatı düşük."

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    © Fotoğraf : DHA
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    Pazarcı Cemal Üçgül ise bu yıl fazla ekim yapılmadığı için ürünün az olduğunu söyleyerek, "Bamyanın toplaması çok zor. Zahmetli bir ürün olduğu için birçok kişi ekmekten vazgeçiyor. Bu nedenle ürün az, bu da fiyatını etkiliyor. Ancak müşteriler fiyatını yüksek olarak algılamasın, gerçekten bunun eziyetini üreten, tarlada çalışan bilir. Ayrıca gübre, ilaç, mazot fiyatları yüksek. Bu da ürünün satış fiyatına yansıyor" diye konuştu.

    Geçen hafta bamyayı 10 liraya aldığını şimdi ise fiyatının 18 TL'ye çıktığını kaydeden Aysel Güler de artık kiloyla alamadığını, yalnıza 250 gram alabildiğini belirtti.

    Etiketler:
    Artış, Fiyat, kilo, Bamya, Pazar
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