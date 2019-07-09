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11:37 09 Temmuz 2019
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    Akşener'den Erdoğan'a: Yerde grafit var

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Görevden almanız gereken kişinin herkes damadınız olduğunu biliyor, siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı, yerde grafit var Sayın Erdoğan" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Çernobil dizisi
    © Fotoğraf : IMDb
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    "Terörist başı ile mektup arkadaşı olanların şimdi HDP ile ağız birliği edip partimize saldırmaları çok manidar. Biz terörist mektubuna güzelleme yapılmaz dedik. Biri MHP diğeri HDP yöneticileri olmak üzere iki yerden tepki geldi. Mektup arkadaşlığıyla başlayan sürecin geldiği yere bakar mısınız. Buradan MHP yöneticilerine sesleniyorum; terörle aranıza mesafe koyun" diyen Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    - HDP Grup Başkanvekili'nin hesabı da Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Madem HDP seçmeni bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi? Bizim bu matematik hesaplarından beynimiz yandığı için bir demokrasi mücadelesi verdik ve bir parti kurduk ama görünüyor ki Sayın Bahçeli'nin yeni kurbanı Fatma Hanımdır. İktidarı ile muhalefeti ile bugün bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların tek başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi bugüne kadar yapılan seçimlerde değiştirirlerdi. Siyasette tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın başkalarına ciro edilmesine müsaade etmeyiz.

    - Görevden almanız gereken kişinin herkes damadınız olduğunu biliyor, siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı, yerde grafit var Sayın Erdoğan.

    - 17 yıllık tiyatronun perdesi İstanbul'da kapandı. Millet son sözü söyledi. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlar gidecek. Kimsenin izzetine şerefine söz etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu, Türkiye İyi olacak. 82 milyonun el ele verince çözemeyeceği sorun yoktur. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız.

    - Ekonomiyi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar. Türkiye 200 lirasında 100 dolar kaybetmiş. Bunun adı da ekonomik başarı öyle mi? Hadi oradan be. Milletin canını çıkardınız. Sayın Erdoğan ve damadı son dönemde yapısal reform lafını dillerinden düşürmüyor ama kendilerinden önce yapılanları yıkmada sınır tanımıyorlar.

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı
    'BELLİ Kİ O PARAYI SEÇİM ÖNCESİNDE ÇAR ÇUR ETTİLER'

    - En güzel yapısal reformlardan biri de Merkez Bankası’nın bağımsızlığıdır. Cuma gecesi KHK ile Çetinkaya’yı görevden aldılar. Böylece Türkiye’nin AKP öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. Merkez Bankası Başkanı’nı neden görevden aldılar? Çünkü damadın açıkladığı bütçe açığı hedefinin ilk altı ayda doldurdu. Belli ki o parayı seçim öncesinde çar çur ettiler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoluma taş koyma diye görevden aldılar. Yapısal erozyonlara neden olarak devletin itibarını daha da yok etmeyin. Görevden almanız gereken kişinin herkes damadınız olduğunu biliyor, siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı, yerde grafit var Sayın Erdoğan.

    - Damada göre her şey ne çok iyi ne de felaket. Aralık ve haziranda enflasyonu düşürmüş memur ve emeklilere zam döneminde pat diye enflasyon düştü. Tezgaha bakar mısınız? Emekliye zam yapmamak için suyu kaynağından kestiler. Çarşı pazar gerçek enflasyonu biliyor. Kağıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, pazarda bir türlü düşmüyor. 1300 lira maaş alan emekliye 65 lira ile 70 lira zam yapıyorlar. Anladık insafınız yok da utanmanız da mı yok?

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Memur, emekli maaş zam oranları ve kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
    'PAKİZE ANA TÜRKİYE'DİR, TÜRK KADININI İTİP KAKAMAZSINIZ'

    - Öyle çaya şekere elektriğe mazota zam yapınca tarifeyi yüzde 15’ten, emekliye gelince yüzde 6’dan açıyorsunuz. Ne kadar eski siyasetçi varsa bankalara toplayıp ayda 20 bin lira maaş bağlayacaksın, emekliye gelince al sana 70 lira diyeceksin. Yazıklar olsun. Anlaşılıyor ki bu arkadaşlar ağızlarında gümüş kaşıkla doğmuşlar. Ne zaman şükredecek, milletin halini ne zaman göreceksiniz? Bir toplum ancak değerlerine sahip çıkar, sahip olduklarına değer verirse ilerler, yükselir.

    - (Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davasıyla ilgili) Bütün değerlerimizi hızla tükettiler. Bugünün ve geleceğin mimarı, kadınlarımızın mimarı da böyle. Pakize Ana'nın başına gelenlere bakın. Pakize Ana Türkiye’dir. Türk kadınını itip kakamazsınız.

    Etiketler:
    eleştiri, Çernobil, Ekonomi, Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Meral Akşener
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