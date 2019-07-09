Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., ‘cinsel İstismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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