Independent Türkçe'nin haberine göre, NTV spikeri Oğuz Haksever emekliliğini istedi.
Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.
Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış, video kısa sürede internette viral olmuştu.
TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başlayan Haksever, Show TV, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde çalıştı, kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülen Haksever, 1990'lardan beri TV gazeteciliği yapıyor.
NTV haber spikeri Oğuz Haksever "Yassıada" gafının ardından yine reji kurbanı oldu. Haksever'in o anları ekranlara böyle yansıdı pic.twitter.com/dX98SfItzD— Haberi Yakala (@haberiyakala) 2 июля 2019 г.
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