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13:09 09 Temmuz 2019
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    Otogarın otopark işletmesi İSPARK'a devrediliyor

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'un şehirlerarası ulaşımdaki en büyük durağı olan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İBB Meclisi, otogarın otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü. Maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor.

    Son yıllarda fiziki şartların yetersizliği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla zaman zaman tartışma konusu olan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı, yine gündemde.

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim
    4 Mayıs itibariyle otogarın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin sözleşmesi bitmişti. Hatta CHP grubu, sözleşmesi dolan otogarın akıbetiyle ilgili soru önergesi verdi.

    Habertürk'ün aktardığı habere göre 15 Temmuz Şehitler Otogarı'yla ilgili dün önemli gelişme daha yaşandı. Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 farklı teklif sunuldu.

    Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi dikkat çekti. 38. sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

    'HER İKİ YAKAYA OTOGAR'

    Binali Yıldırım
    © AA / İsa Terli
    Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız, yeni 3 otogar yapılacak
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini söyledi.

    Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut otogarın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.

    'TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

    İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada ise, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler'le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i, hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Harem, CHP, Ekrem İmamoğlu, İSPARK, Esenler, Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Otogar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul
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