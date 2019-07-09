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13:09 09 Temmuz 2019
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    İstanbul manzara

    İstanbul 131.6 milyar dolar marka değeri ile zirvede

    © Flickr/ rielax
    Türkiye
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    Brand Finance'ın ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131.6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

    Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan 'TURKEY METROPOL 30' araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu.

    © REUTERS / UGC
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    Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

    Tekirdağ 5 milyar 844 milyon dolarlık marka değeri ile 11. sırada yer alırken, Manisa 5 milyar 494 milyon dolarla 12., Kayseri 5 milyar 202 milyon dolarla 13., Hatay 4 milyar 997 milyon dolarla 14., Sakarya 4 milyar 445 milyon dolarla 15., Balıkesir 4 milyar 366 milyon dolarla 16., Denizli 4 milyar 249 milyon dolarla 17., Samsun 4 milyar 44 milyon dolarla 18., Eskişehir 4 milyar 13 milyon dolarla 19., Muğla 3 milyar 999 milyon dolarla 20. sırada yer aldı.

    Bu şehirleri Aydın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Trabzon, Malatya, Erzurum, Ordu ve Mardin takip ederken, marka değeri en düşük olan ve en son sırada yer alan büyükşehir ise Van oldu.

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    Öte yandan 'Toplum', 'Yatırım Ortamı' ve 'Üretim Gücü' yönlerinden analiz edilen araştırma sonuçlarına göre de Türkiye metropollerinin marka gücü belirlendi.

    İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88,6'lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, 41.4 puan alan Şanlıurfa ise listenin sonunda yer aldı.

    © REUTERS /
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    İzmir 88.1 puanla 2., Ankara 82.9 puanla 3., Antalya 78.4 puanla 4., Bursa 76.3 puanla 5., Muğla 69.3 puanla 6., Konya 66.7 puanla 7., Trabzon 66.7 puanla 8. sırada, Kocaeli 66.4 puanla 9., Adana 64.4 puanla 10. oldu.

    ARAŞTIRMA, KÜRESEL REKABETTE REFERANS OLACAK

    Araştırmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, böyle bir çalışmanın ilk kez Türkiye için yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, büyükşehir yasası ile sınırların ilgili ilin mülki sınırı ile örtüşüyor olmasının çalışmayı kolaylaştırdığını, böylece büyükşehirlerle ilgili erişilebilir ve güvenilir sosyo - ekonomik istatistiki verilerin elde edilmesinin ve derlenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

    İlgüner, çalışma için büyükşehir gayri safi hasılasının tarım, sanayi ve hizmetler olmak üzere 3 kırılımda hesaba ayrı ayrı katıldığına dikkati çekerek, bu hasılaların ileri yıllara göre tahmin edildiğini söyledi.

    Türkiye nüfusunun yüzde 77’sinin büyükşehirlerde yaşadığına işaret eden İlgüner, Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 75’inin büyükşehirlerde elde edildiğini, Türkiye’nin sosyo - ekonomik hayatının önemli ölçüde büyükşehirler tarafından şekillendiğini, bu nedenle de büyükşehirlerin doğru performans kriterleriyle yönetilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

    Birleşmiş Milletler’in hazırladığı “The World’s Cities – 2018” raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 55.3’ünün şehirlerde yaşadığını ifade eden İlgüner, şunları kaydetti:

    Fatih sondaj gemisi, Türk bayrağı
    © REUTERS / Kaan Soyturk
    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
    "2030 yılında bu oranın yüzde 60 olması ve her üç kişiden birinin nüfusu en az yarım milyon olan bir şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. 2000 yılında nüfusu 1 milyon ve üzeri 371 şehir varken bugün bu sayı 548’e yükselmiştir. 2030 yılında da sayısının 706 olması beklenmektedir. Dünyada büyükşehirlerin sayısı artmakta bununla birlikte ziyaretçi, yatırımcı ve nitelikli yerleşimci cezbetme rekabeti de artmaktadır. Türkiye’nin büyükşehirlerinin bu rekabet ortamına güçlü bir şekilde hazırlanmaları, ziyaretçi, yatırımcı ve nitelikli yerleşimci pastasından hak ettikleri payı almalarını umuyoruz. METROPOL 30 araştırması ve raporunun bu amaçla bir farkındalık yaratmasını amaçlıyoruz. Belli kriterlere göre hazırlanmış performans göstergeleri ve bu göstergeler dikkate alınarak hesaplanmış marka güç ve değerlerinin büyükşehir yönetimleri için bir referans teşkil etmesi bu rekabetçilikte önemli bir çıkış noktası olacaktır."

    Etiketler:
    Sakarya, Bursa, Antalya, Adana, İzmir, Ankara, İstanbul, şehir, Araştırma, Marka, Türkiye, Brand Finance
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