Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz: 'Çok fazla imam hatip var' algısı doğru değil

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9.18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2.61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13.57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var' algısının doğru olmadığını görüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi'ndeki imam hatiplilerle ilgili değerlendirme toplantısındaki konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürülüğü'nün çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi.

"Türkiye'de yüzde 13.57 ile imam hatipli öğrenci oranı bulunmaktadır" diyen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"İmam hatip okullarındaki temel amacımıza da değinmek isterim. Öğrencilerimizin milli, manevi ve tarihi kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen, ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, mesleki, sosyal kültürel faaliyetlerde bulunan, değişen dünyada yabancı dil becerisi gelişmiş, farklı ırkları ve kültürleri tanıyan, akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, Müslüman toplumlarla iletişim kurabilen, medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, insanlığa yararlı olma idealine sahip, doğru bilgi ve doğru düşünce edinmiş gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırma amacındayız. Bu bağlamda Türkiye'de yüzde 13.57 ile imam hatipli öğrenci oranı bulunmaktadır. 28 Şubat öncesinde Türkiye'de imamhatip okullarının oranı yüzde 9.18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2.61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13.57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var' algısının doğru olmadığını görüyoruz."

'ARAPÇA, İNGİLİZCE, İSPANYOLCA, ALMANYA, RUSÇA EĞİTİM VERİLİYOR'

Öğrencilerin dil becerilerini özel bir programa aldıklarını anlatan Yılmaz, "Bu manada hazırlık sınıfı uygulayan okullarımız var. Bu okullarda gerçekten dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için dil eğitimi veriyoruz. 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, 1 okulda Almanca, 1 okulda Rusça eğitimi veriliyor. İnşallah bu yıl bir okulumuzda Çince hazırlık sınıfı olacak. Önümüzdeki yıl da hedefimizde Fransızca hazırlık sınıfı olan bir okul açmak var" dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında uluslararası imam hatip liselerine dikkati çekerek, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği halinde 2006'da başlayan 13 uluslararası imam hatip lisesi olduğunu söyledi. Söz konusu okullara gelen öğrenci sayıları hakkında bilgiler veren Yılmaz, bu okullardaki eğitim faaliyetlerini anlattı.

'İMAM HATİP LİSELERİNİN SADECE EĞİTİMLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ise imam hatip liselerinin sadece eğitimle anılmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"ÖNDER bu anlamda bir sivil toplum anlayışıyla destek vermeye gayret gösteriyor. Bu çerçevede eğitme sadece okulların değil sivil toplumun da destek vermesini istiyoruz. Okullarımızda 28 Şubat'tan sonra yeni bir inşa dönemine girdik. Okullarımız bu süreçte Türkiye'nin değişik yerlerine yerleşti. Biz de bu manada okulların standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Fen ve sosyal bilimler alanlarında hizmet veren okulların başarıları da önümüzdeki dönemde göreceğiz."

İmam hatip okullarının Türkiye'nin her yerine dengeli şekilde yaygınlaştığını aktaran Çal, bu okullarda yabancı dil eğitimini de önemsediklerini kaydetti. Çal, okulların yakın dönemde daha da tanınmasını amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle tercih döneminde okulların daha ön planda olmasını diliyoruz. Okulların yaygınlığı açısından ortaokul ve lise seviyesinde okullar hemen her bölgede var. Buralara öğrencilerimizi rahatlıkla yerleştirebiliriz. İmam hatip okullarının Türkiye için bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markanın ihraç edilebilir durumda olduğunu da görüyoruz. 22 ülkede 54 yakın okulda müfredatımız çalışılıyor. Velilerimizi özellikle tercih dönemlerine imam hatip okullarına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Biz de olaya sivil toplum gözüyle bakıyoruz. Okullarda okul aile birliği kavramının yerleşmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz."