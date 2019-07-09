Adalet Bakanı Gül'den hamile kadının aracına saldırıya dair açıklama: Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırıyla ilgili, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.

Adalet Bakanı Gül, İstanbul Pendik'te hamile bir kadının olduğu araca saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez" diyen Gül, "Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" ifadelerini kullandı.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili "Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemece 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'mala zarar verme' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.