'Türk ordusu, İdlib’e takviye güç gönderdi'

Türk bir askeri kaynak Sputnik'e demedince, "Türk ordusu, Astana'da (Kazakistan'ın ismi sonradan ‘Nursultan’ olarak değiştirilen başkenti) yapılan anlaşma çerçevesinde kurulan gözlem noktalarını güçlendirmek amacı ile Suriye'deki gerilimi azaltma bölgesine (İdlib) askeri takviye gönderdi" dedi.

İsminin verilmesini istemeyen askeri kaynak ayrıca, Türk ordusunun şu sırada Suriye'de herhangi bir askeri operasyon düzenlemeye hazırlanmadığını da kaydetti. Ancak, Suriye'de bulunan Türk askerlerinin saldırıya uğraması hâlinde, bu ülkede harekat başlatmayı düşünebileceklerini de ekledi.

Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor. Bu gözlem noktalarından birine haziranda düzenlenen bir saldırıda bir Türk askeri hayatını kaybetmişti.