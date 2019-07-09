Fehmi Koru, Babacan'ın istifasını değerlendirdi: Arkası gelecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olduğu ileri sürülen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etti.

Babacan, ''İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır'’ diyerek dün istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

Abdullah Gül'e yakın bir isim olarak bilinen Fehmi Koru da bugünkü yazısında Babacan’ın kararını değerlendirdi. Türk siyasi tarihinde şimdikine benzer dönüm noktalarının az olmadığını belirten Koru, Demokrat Parti ile AK Parti’nin, kopuşların doğurduğu başarılı örnekler olduğuna vurgu yaptı.



'BABACAN KOPMADI, AK PARTİ VAZGEÇTİ'

Koru, Babacan’ın partiden kopmadığını ve AK Parti’nin Babacan ve birçok kurucu isimden vazgeçtiğini ileri sürerek, Ali Babacan ve onun gibi birçok kişinin partide varlıkları ile yoklukları arasında bir farkları kalmadığına dikkat çekti. Koru ayrıca Babacan’ın ekonominin sorumluluğunu omuzlarında taşıdığı günlerde ‘Vatana ihanet’ anlamına gelecek ağır eleştirilere tahammül etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

''Ayrışmanın iyice ortaya çıktığı son dönemlerde ise, partide sorumluluk taşıyan bazısı yeni isimlerin Babacan ve onun gibilere karşı sergiledikleri tavırları “Ayrılsalar da kurtulsak”anlamına gelecek kabalıktaydı'' diyen Koru; ''Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrıldığını duyurmak için kaleme aldığı metin, kendisine destek verecek geniş toplumsal dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte tam da bunu yapmaya niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir. Herhalde arkası da gelecektir’’ ifadelerini kullandı.