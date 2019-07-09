Fehmi Koru, Babacan'ın istifasını değerlendirdi: Arkası gelecek

Babacan, ''İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır'’ diyerek dün istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.
Abdullah Gül'e yakın bir isim olarak bilinen Fehmi Koru da bugünkü yazısında Babacan’ın kararını değerlendirdi. Türk siyasi tarihinde şimdikine benzer dönüm noktalarının az olmadığını belirten Koru, Demokrat Parti ile AK Parti’nin, kopuşların doğurduğu başarılı örnekler olduğuna vurgu yaptı.
'BABACAN KOPMADI, AK PARTİ VAZGEÇTİ'
'ARKASI GELECEKTİR'
''Ayrışmanın iyice ortaya çıktığı son dönemlerde ise, partide sorumluluk taşıyan bazısı yeni isimlerin Babacan ve onun gibilere karşı sergiledikleri tavırları “Ayrılsalar da kurtulsak”anlamına gelecek kabalıktaydı'' diyen Koru; ''Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrıldığını duyurmak için kaleme aldığı metin, kendisine destek verecek geniş toplumsal dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte tam da bunu yapmaya niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir. Herhalde arkası da gelecektir’’ ifadelerini kullandı.
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