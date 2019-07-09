Uğur Dündar: Yeni bir televizyon kanalı geliyor

Halk TV ile yollarını Nisan ayında ayıran Uğur Dündar, yeni bir kanal kurulacağını açıkladı. Dündar, “Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!” dedi.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak altına, yeni yayın döneminde yeni bir kanalın kurulacağı haberini aldığını yazdı.Dündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.