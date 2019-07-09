Uğur Dündar: Yeni bir televizyon kanalı geliyor

Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak altına, yeni yayın döneminde yeni bir kanalın kurulacağı haberini aldığını yazdı.
© Fotoğraf : DHA/DAVUT CAN
Dündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.
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Dostlar; @korcankarar35 @kadircankaya1 ve @atillakopruluoglu ile akşam sohbetinde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!.. #HerŞeyÇokGüzelOlacak
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