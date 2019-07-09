Türk hayırseverlerden Yakutistan’a 2.5 milyon dolarlık tıbbi ekipman ve anaokulu yardımı

Tüm İş Adamları-Rusya Federasyonu Saha Cumhuriyeti Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (TSİAD) çerçevesinde uzun süredir yapılan görüşmeler sonucunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) cumhuriyete 2.5 milyon dolarlık tıbbi ekipman hibe etme, ayrıca kendi imkanlarıyla bir anaokulu yaptırma kararı aldığı bildirildi.

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Rusya’ya bağlı Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Türk ve Yakut iş insanlarının uzun süredir yaptığı görüşmeler sonucunda TİKA’nın cumhuriyete 2.5 milyon dolarlık tıbbi ekipman hibe etme, ayrıca kendi imkanlarıyla bir anaokulu yaptırma kararı aldığı duyuruldu.

Büyük turizm şirketlerinin sahipleri ve yöneticilerinin, Yakut ve Türk iş insanlarının dahil olduğu birlik, bulunduğumuz yılın başlarında kuruldu, mart ayındaysa ‘Yakutiya’ adlı turizm enformasyon merkezi ve Yakut-Türk Birliği arasında turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Geçen çarşamba günü ise Bakan İrina Vıysokih ve Derneğin Genel Başkanı Ömer Mahmudoğlu arasında bir görüşme daha gerçekleşti.

Taraflar, uzun vadeli kontratlar konusunda yakınlaşma etabına gelindiğini kaydetti, Yakut Bakan Türk partnerleri önümüzdeki kasım ayında Yakutistan’da yapılması planlanan ‘Munha’ uluslararası festivaline davet etti. Diğer yandan Yakutistan heyetini Antalya’ya davet eden Mahmudoğlu, Türk tarafının projeleri ve girişimleri ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, “TSİAD çerçevesinde uzun süredir yapılan görüşmeler sonucunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), cumhuriyetimize 2.5 milyon dolarlık tıbbi ekipman hediye etme kararı aldı. Şu anda söz konusu ekipmanların sınırdan geçirilmesi için sertifikasyon süreci devam ediyor. Bunun yanı sıra TİKA, (Yakutistan’ın başkenti) Yakutsk’ta kendi imkanlarıyla anaokulu inşa etme kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.