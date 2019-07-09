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22:19 09 Temmuz 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Biz geldikten sonra araçların markaları değiştirilmiş

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB'de kullanılan araçların markalarının değiştirildiğini ifade etti.

    © AA / Esra Bilgin
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Best FM’de canlı yayın konuğu oldu. İmamoğlu, belediyeye ait araçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve araçların markalarının bir alt modelleriyle 23 Haziran öncesinde değiştirildiğini belirtti.

    Konuyla ilgili İmamoğlu, “Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş. Sözüm ona bir alt marka alınmış” ifadelerini kullandı.

    SURİYE'DEN İSTANBUL'A GÖÇ SORUNU

    AK Parti döneminde görev yapan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ın istafa etmesiyle ilgili de konuşan İmamoğlu, “Ben genel sekreterim. İstifa ettim’ iştiraklerden de edin kardeşim” dedi.

    İmamoğlu İstanbul’daki Suriyeli sorunu için, “Mülteci sorunu Türkiye’de yönetilememiştir. Tabiri caizse serbest. Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız. İstanbul’da kayıtlı rakamlara göre 600 bin kayıtlı olmayana göre 1 milyona yakın. O insanlara yazık. Şu anda gerçekten zor durumda olan göçmenleri var İstanbul’un. Çocuk evlilikleri görüyorum, dilencilik yapanları görüyorum” ifadelerini kullandı ve bu sorunu çözmek için yapacaklarını kısaca şöyle açıkladı:

    “Önce Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız. Kurumlarla işbirliği yapacağız. Çalışıyor ve yardım alıyorlarsa bu yanlış. En büyük sorun kayıt dışı çalışan Suriyeliler”.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
    © AA /
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    DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

    İstanbul’un plansız büyüdüğünü belirten İmamoğlu, Marmara’daki deprem tehdidi için, “Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım. İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim” açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    AK Parti, İBB, 23 Haziran İBB seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu
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