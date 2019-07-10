ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi

Dün yerleşkeye giren polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmasını istedi. Buna karşı çıkan öğrenciler ile polisler arasında arbede çıktı. Gerginlik büyüyünce polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Öğrencilerin alandan uzaklaştırılması ardından kavaklık alanda ağaç kesimine başlandı. Kesim devam ederken üniversiteye gelen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüştü. Görüşmenin ardından ağaçların kesimi durduruldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ağaçların kesildiği bölge bugün havadan drone ile görüntülendi. Yurt yapılması planlanan alandaki kavak ağaçlarının büyük bölümünün kesildiği görüldü. Kesim yapılan alanda iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları da görüntülere yansıdı.
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