ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için dün kesilen kavak ağaçlarının bulunduğu alan, havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmasının yapıldığı görüldü.

ODTÜ’de eğitim gören bazı öğrenciler, yerleşke içinde bulunan kavaklık alanda yapılması planlanan KYK yurduna karşı çıktı. Öğrenciler, 56 gün önce kavaklığın yanında çadır kurarak nöbete başladı.

Dün yerleşkeye giren polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmasını istedi. Buna karşı çıkan öğrenciler ile polisler arasında arbede çıktı. Gerginlik büyüyünce polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Öğrencilerin alandan uzaklaştırılması ardından kavaklık alanda ağaç kesimine başlandı. Kesim devam ederken üniversiteye gelen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüştü. Görüşmenin ardından ağaçların kesimi durduruldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ağaçların kesildiği bölge bugün havadan drone ile görüntülendi. Yurt yapılması planlanan alandaki kavak ağaçlarının büyük bölümünün kesildiği görüldü. Kesim yapılan alanda iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları da görüntülere yansıdı.