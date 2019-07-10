Tekirdağ'da el arabasıyla kağıt toplayan 73 yaşındaki Çelik, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, bu gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.
Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik’in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
El arabasıyla kağıt toplayarak geçimini sağlayan 73 yaşındaki Mustafa Çelik, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettihttps://t.co/jFTSOstdm0 pic.twitter.com/Wjj4FWuSxN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2019
Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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