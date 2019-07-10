240 no’lu odadan parmak izi çıktı

Darbe girişiminin koordinasyonunun yapıldığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 143. ‘Filonun eski üs komutanı Hakan Evrim’in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No’lu odada bulunan belgelerle ilgili yapılan parmak izi incelemesine ilişkin rapor dava dosyasına girdi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin koordinasyonun yapıldığı Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 143’üncü Filo’da yapılan aramalarda birçok delil niteliği taşıyan evrak, kroki ve malzemeler ele geçirildi.
Özellikle eski üs komutanı Hakan Evrim’in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No’lu odada yapılan aramalarda MİT binasının, Çankaya Başbakanlık yerleşkesinin, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatilini yaptığı Marmaris’te bulunan Grand Yazıcı Otel’in, Kuvvet komutanları konutlarının, yeni Başbakanlık tesisi karşısı konseyi konutlarını gösteren uydu görüntüleri, haritalar, el yazısı ile oluşturulmuş ve üzerinde harekât planlamalarının yapıldığı anlaşılan A4 kâğıtları bulundu.
48 ADET DELİL POŞETİ
Odadaki 48 adet delil poşetine konularak adli emanete alınan belgelerde savcılığın talimatıyla parmak izi incelemesi yapıldı. İnceleme sonucu hazırlanan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç imzasıyla 31 Mayıs tarihinde Akıncı Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan sanıkların yargılandığı dava dosyasına gönderildi. Mahkemeye gönderilen yazıda “Belgeler üzerinde şu ana kadar Kemal Batmaz, Fırat Alakuş, Bilal Akyüz isimli şahısların parmak izlerinin olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Raporda parmak iziyle ilgili ayrıntılı bilgilere de yer verildi. Hakan Evrim’in odasında bulunan ve üzerinde çeşitli notlar bulunan bir A4 kâğıdında FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın ‘sol işaret parmağının’ izi tespit edildi. Aynı kâğıt üzerinde sanık Osman Kılıç’a ait iki parmak izi tespit edildi. Batmaz mahkemedeki savunmalarında 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde hiç bulunmadığını ileri sürmüştü. Yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen Osman Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada, Anayasa’yı ihlal suçundan 139’ar kez, Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan da bir kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.
Çeşitli planlamaların olduğu ve elle oluşturulan Huber Köşkü isimli belgede yine yurtta sulh konseyi üyesi olan ve kamuoyunda Çatı davası olarak bilenen davada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Bilal Akyüz ve Fırat Alakuş’un parmak izleri tespit edildi. Üzerinde ‘Genel Hrk’ ifadesinin bulunduğu ve 10 maddelik bir planlamayı gösteren evrakta Alakuş’un parmak izi tespit edildi.
Alakuş, komutasındaki 33 kişilik özel kuvvet personeli 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargâhı’nı işgal ederek, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ikinci başkan Orgeneral Yaşar Güler’i derdest etme eylemlerini gerçekleştirmişti. 240 No’lu odada bulunan bir not defterinde sanıklar Fatih Yarımbaş, Fırat Alakuş, Harun Ongun, Muhsin Kutsi Barış, Şükrü Seymen, Bekir Küçük’e ait telefon numaralarının bulunduğu bir liste de ele geçirilmişti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)