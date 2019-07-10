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10:30 10 Temmuz 2019
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    TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, asker, ihraç

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: TSK'da deşifre olmayan FETÖ'cü sayısı darbe girişimine katılanlardan fazla

    © AA /
    Türkiye
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    FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu" belirtildi.

    FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

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    © AA /
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin TSK içerisine sızdırdığı ve birebir veya ikili/üçlü gruplar halinde örgütsel olarak 'öğretmen' tabir edilen sivil unsura bağlılık yoluyla, birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına Fethullah Gülen ve örgütün sözde TSK sorumlusu 'Namık' kod adlı Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştirildiği anlatıldı.

    FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metotlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, bu şüphelilerden bin 980'i yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmış (sabit hat örgütsel irtibatını kabul eden ancak faydasız ve eksik bilgiler veren şüpheliler bu sayıya dahil olmayıp bu tür şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edilmiştir), 222'si tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları/delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bin 233'ü ise tutuklanmıştır."

    Etiketler:
    Adil Öksüz, Fethullah Gülen, Asker, gözaltı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK, FETÖ
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