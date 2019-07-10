Şule Çet davasının üçüncü duruşması başladı

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli şekilde ölmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya, mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakı okuması ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

​Duruşmayı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.

'ŞULE ÇET DAVASI TÜM TÜRKİYE'DEKİ KADINLARIN DAVASIDIR'

Duruşma nedeniyle Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri Ankara Adliyesi önünde toplandı.

Kalabalık, 'erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açıp, ellerinde taşıdıkları Şule Çet'in fotoğrafı bulunan dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Duruşma öncesi grup adına yapılan açıklamada, "Erkek şiddetiyle aramızdan koparılan Şule Çet için buradayız. Adalet bugün buraya taşmış durumda. Adalet biziz. Şule Çet davası, tüm Türkiye'deki kadınların davasıdır. 3 duruşmadır gerçek adalet peşindeyiz. Milyonlarca kadınla, Türkiye’nin dört bir tarafında sokaklara çıktık. Şimdi de Şule için tüm kadınlar için gerçek adalet arayışımız devam ediyor" denildi.

ŞULE ÇET'İN BABASI: ADALET İSTİYORUZ

Dokuz8'den Esra Tokat'a konuşan Şule Çetin'in babası İsmail Çet, "Devletimizden adalet istiyoruz. Bir an önce adalet yerini bulsun. Sanıkların gereken ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz. Ben kızımın sonuna kadar arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

#dokuz8'den @tokatesraa'ya konuşan Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Devletimizden adalet istiyoruz. Bir an önce adalet yerini bulsun. Sanıkların gereken ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz. Ben kızımın sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.#SuleCetİcinAdalet pic.twitter.com/J6dGc4WwEX — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 10 июля 2019 г.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.