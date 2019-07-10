Adana'da Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde Özel Harekat'lı denetim

Adana'da Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde denetim yapıldı. Özel Harekat polislerin de destek verdiği operasyonda 51 Suriyeliye işlem yapıldı, 1 Suriyeli sınır dışı edildi.

Yabancılar Şube ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı.

Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanısıra sivil ve resmi 100 polis katıldı.

İşyerlerini denetleyen ekipler, burada bulanan Suriyelilerin üzerlerindeki geçici kimlik belgelerini inceledi. Ayrıca polisler, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yaptı.

Yapılan denetimlerde 1294 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi. Başka ilde bulunması gerektiği halde Adana'a gelen 51 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

3 Suriyeli sürücüye 14 bin 150 lira para cezası kesildi. Ülkeye girmesi yasaklanan 1 Suriyeli ise sınır dışı edildi. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.