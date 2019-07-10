Birlikte olmak için evine gitti, beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım beklemek zorunda kaldı

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Birlikte olmak için internetten tanıştığı kişinin evine giden adam, gasptan kurtulmaya çalışırken yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkmak zorunda kaldıhttps://t.co/Aab9vVNbX3 pic.twitter.com/ZaJMJ9UqMB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2019
DÖVÜP PARAMI ALDILAR
Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
Öte yandan balkonda asılı kalan adamın itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yarı çıplak bir halde yardım beklediği görülüyor. İtfaiye ekipleri uzattıkları sepetli merdivenle asılı kalan adamı kurtarıyor.
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