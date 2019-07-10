Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada sanıklardan 8'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 25'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 sanık 'darbeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Davada yargılanan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp 26 Nisan 2017'de mahkemeye gönderilen davanın iddianamesinde 52 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.