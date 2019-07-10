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13:35 10 Temmuz 2019
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Buca metrosu için çağrı: İstediğimiz sadece bir imza

    © İHA /
    Türkiye
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    İzmir'in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca metrosunun yatırım programına alınması için üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'dan yanıt beklediğini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ankara'nın, İzmir'den gelen bu güçlü sese kulak vereceğine inanıyoruz. İsteğimiz sadece bir imza" dedi.

    Buca trafiğine nefes aldıracak Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı'na üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki yıla yakın bir zamandır Ankara'dan onay beklediğini açıkladı.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden onay alan projenin, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığı'nın, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığ'ının onayını beklediği ifade edildi.

    Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için bakanlık onayının gerekli olduğu belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara’dan 'olur' gelmeden ihaleye çıkamadığını belirtti.

    Projenin, 2018 ve 2019 yılı yatırım programlarına alınması için 05 Aralık 2017, 18 Eylül 2018 ve 13 Mart 2019 tarihlerinde ilgili bakanlığa üç kez resmi başvuruda bulunduklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu projenin İzmir için önemine her fırsatta dikkat çekiyoruz. İzmirliler bu haklı talebimizin yerine getirilmesini bekliyor. Ankara’nın, İzmir'den gelen bu güçlü sese kulak vereceğine inanıyoruz. İsteğimiz sadece bir imza. Gerekli finansman kaynağını ise devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz" dedi.

    13.5 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşacak Buca metrosu, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol'dan başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla; Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F. Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda buluşacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek. 

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Buca, Metro, Ankara, İzmir, Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
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