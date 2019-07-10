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15:10 10 Temmuz 2019
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    İBB binası

    AK Parti'den İBB'nin mali durumu kitabı: Toplam borç 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan '2019 Mayıs Faaliyet Raporu' adlı 280 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iddia edildiği kadar yüksek değil. İstanbul Büyükşehir Belediye'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

    23 Haziran seçimlerinden ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis toplantısında yaptığı sunumda, devraldığı belediyenin mali durumunu anlattı.

    © AA / Esra Bilgin
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    İmamoğlu'nun, "Mevcut 28.8 milyar lira gerçekleşmiş borcun yanı sıra devam eden, ihalesi ve sözleşmesi yapılmış projelerden kaynaklanan yükümlülüklerle birlikte toplam yükümlülüğümüz 52 milyar Türk Lirası'na ulaşmaktadır. 8 Temmuz 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu, hali pür melali böyledir. İstanbul'un geleceği, hesap vermeye yanaşmayan yönetimlerce ipotek altına alınmıştır. Özetle ortada çok önemli, çok ciddi bir finansal sorun vardır" açıklaması, 'yüklü borç' ve 'enkaz' tartışmasına yol açtı.

    AA'nın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira. İSKİ, İETT gibi kurumlar ve iştiraklerinin bütçesiyle birlikte bu rakam 58 milyar 801 milyon lirayı geçiyor. Bütçeye rağmen borç gösterilerek, 'enkaz bırakılmış' iması AK Parti meclis üyelerinin tepkilerine neden oldu.

    'İBB'NİN BORCU İDDİA EDİLDİĞİ KADAR YÜKSEK DEĞİL'

    AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan '2019 Mayıs Faaliyet Raporu' isimli 280 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iddia edildiği kadar yüksek değil.

    © AA /
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    Kitapta, İBB ve bağlı kurumlar ile iştiraklerinin borçları kalem kalem yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

    Kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış borç, sadece İBB'nin değil. Bu aynı zamanda hem İBB'nin hem İSKİ gibi kurumların hem de sayıları 30'u bulan iştiraklerinin borcu. Büyükşehir Belediyesi'nin, kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin 2019 yılı içerisinde ödemesi gereken borcu ise 2 milyar 136 milyon 335 bin 527 lira.

    İBB ve şirketlerin 2020 ile 2024 arasında ödemesi gereken borç miktarı 16 milyar 259 milyon 346 bin 424 lira iken uzun vadeli borcu yani 2025 ile 2036 aralığında ödemesi gereken para miktarı ise 5 milyar 550 milyon lira.

    'İSKİ'NİN 22 MİLYON 437 BİN 36 LİRA BORCU VAR'

    İSKİ
    © Fotoğraf : DHA
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    Kitapta yer alan tablolara göre kurumsal olarak İBB'nin 12 milyar 776 milyon 897 bin 851 lira dış borcu, 10 milyar 748 milyon 533 bin 240 lira iç borcu bulunuyor. İBB bu yıl içinde 883 milyon 796 bin 541 lira dış, bir milyar 502 milyon 658 bin 845 lira iç borç ödemesi yapacak.

    İSKİ'nin ise 212 milyon 437 bin 36 lira iç borcu var. İSKİ'nin bu yıl ödeyeceği miktar 14 milyon 477 bin 972 lira iken son ödemesini ise 2039 yılında yapacak. İştiraklerinin iç ve dış borç miktarı ise 208 milyon 643 bin 825 lira.

    Ayrıca alınan dış kredilerin de hangi yatırımlarda kullanıldığı ve geri ödemesine ilişkin bilgiler ise kalem kalem ayrı bir tabloda sunuluyor.

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    Etiketler:
    İstanbul, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Borç, Ekrem İmamoğlu, İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti
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