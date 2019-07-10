Çavuşoğlu: Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir, sonaj çalışmalarına devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (S-400’lerin teslimi)”Biten bir anlaşmada ne zaman ve nereye geleceği konuşuluyor. Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor, biz de vizelerin verilmesi gibi üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde MSB gerekli teknik açıklamaları paylaşacaktır.” pic.twitter.com/LKtzLLoOqo