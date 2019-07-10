Çavuşoğlu: Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir, sonaj çalışmalarına devam edeceğiz

- (Kıbrıs) Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir.
- Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüreceğiz.
- Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersiz.
- AB çifte standarda düşmektedir.
- AB, Rum tarafının yanında olmaya devam ederse hata yapar, garantör ülke olarak hakkımızı savunacağız.
S-400 TESLİMAT SÜRECİ
- Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin açıklamaları yaptı. Konuyla ilgili gerekli hazırlıklar yapılıyor.
- Önümüzdeki günlerde inanıyorum ki Milli Savunma Bakanlığı'mız gerekli teknik açıklamaları sizlerle paylaşacaktır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (S-400’lerin teslimi)”Biten bir anlaşmada ne zaman ve nereye geleceği konuşuluyor. Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor, biz de vizelerin verilmesi gibi üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde MSB gerekli teknik açıklamaları paylaşacaktır.” pic.twitter.com/LKtzLLoOqo— Gözde Ocak (@gozde__ocak) 10 Temmuz 2019
IRAK'LA ASKERİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
- Irak'la bir mutabakat imzalamadık ancak konuşmalarımızda PKK'nın bölgeden temizlenmesi konusunda mutabık kaldık.
- Terör örgütleri en çok Kürt halkına zarar veriyor.
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