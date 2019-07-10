ODTÜ yönetimi yurt inşaatını 'gözden geçirmeye' karar verdi

ODTÜ'de eğitim gören bazı öğrenciler, yerleşke içinde bulunan kavaklık alanda yapılması planlanan KYK yurduna karşı çıkmıştı. Öğrenciler, 56 gün önce kavaklığın yanında çadır kurarak nöbete başlamıştı.

Yerleşkeye giren polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmasını istemiş, buna karşı çıkan öğrenciler ile polisler arasında arbede yaşanmıştı. Gerginlik büyüyünce polis, öğrencilere biber gazıyla saldırmış, öğrencilerin alandan uzaklaştırılmasının ardından kavaklık alanda ağaç kesimine başlanmıştı.

Kesim devam ederken üniversiteye gelen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından ağaçların kesimi durdurulmuştu. Öte yandan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin bir yurt yapıp ODTÜ’ye hibe etme teklifinde bulunmuştu.

Diken'in aktardığı habere göre, yaşananların üstüne dün toplanan ODTÜ yönetim kurulu, öğretim üyelerine e-posta ile şu duyuruyu yaptı:

"Üniversitemizde ve ülkemizde barış ve huzur hepimiz için önce gelmektedir. Bu nedenle protokol ve ihale ile ilgili yasal gereklilikler olsa bile yapılabileceklerin tekrar gözden geçirilmesi, ilgili kurumlar ve bileşenler ile bu doğrultuda müzakerelere devam edilmesi ve bir an önce üniversitemizde hayatın normale dönmesi için her adımın atılması yönünde görüş birliği oluşmuştur. Bu yönde çalışmalar takip edilecek ve gelişmeler üniversitemiz ile paylaşılacaktır."