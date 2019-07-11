'ABD'liler S-400'leri uydudan izleyecek, etraftaki tarlalar satın alınacak' iddiası

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ''S-400’lerin gelişi öncesi ve sonrası başta ABD ve İsrail olmak üzere burayı uydularla her gün özel olarak izleyecekler. Ayrıca üs etrafındaki 'tarla satın almalar' için bölgesel ziyaretler artacaktır'' iddiasını öne sürdü.