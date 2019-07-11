'ABD'liler S-400'leri uydudan izleyecek, etraftaki tarlalar satın alınacak' iddiası

görüş bildiren emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin satın aldığı S-400 sistemleri hakkında ABD'nin olası hareketlerini değerlendirdi. Karakaş, ABD'nin, S-400'lerin kurulacağı bölge yakınlarında tarla satın alabileceği iddiasını öne sürdü. Karakaş'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
''Sonuç olarak; S-400’lerin gelişi öncesi ve sonrası başta ABD ve İsrail olmak üzere burayı uydularla her gün özel olarak izleyecekler ve istihbarat raporları hazırlayacaklardır. Ayrıca üs etrafındaki “tarla satın almalar” için bölgesel ziyaretler artacaktır''.
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