IŞİD’den Türkiye'ye videolu tehdit

IŞİD üyeleri tarafından yayınlanan videoda kendisini 'Türkiye Vilayeti' olarak tanımlayan örgüt üyelerinin Türkiye'yi tehdit ettiği görülüyor.

IŞİD gibi örgütlerin yayınladığı videoları inceleyen SITE Intelligence Group adlı kuruluşun internet sitesinde yer alan habere göre, örgüt üyelerinin yayınladığı video 5 dakika 2 saniyelik, 10 Temmuz 2019 tarihli videoda Türkçe konuşan örgüt üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi tehdit ettiği ifade ediliyor.

IŞİD’in kendini 'Türkiye Vilayeti' olarak tanıtan örgüt üyeleri tarafından yayınlanan videoda biri Türkçe konuşan beş IŞİD üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan IŞİD üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Haberde IŞİD üyesi El Turki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tehdit ettiği ifade ediliyor.

Görüntü kaydında yer alan 5 IŞİD üyesi kaydın sonunda IŞİD lideri Bağdadi’ye bağlılık yeminlerini tazeliyor.

29 Nisan'da IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmış ve IŞİD liderinin elinde 'Türkiye Vilayeti' yazan bir dosyanın olduğu görülmüştü.