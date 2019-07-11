IŞİD’den Türkiye'ye videolu tehdit

IŞİD’in kendini 'Türkiye Vilayeti' olarak tanıtan örgüt üyeleri tarafından yayınlanan videoda biri Türkçe konuşan beş IŞİD üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan IŞİD üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.
Haberde IŞİD üyesi El Turki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tehdit ettiği ifade ediliyor.
Görüntü kaydında yer alan 5 IŞİD üyesi kaydın sonunda IŞİD lideri Bağdadi’ye bağlılık yeminlerini tazeliyor.
29 Nisan'da IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmış ve IŞİD liderinin elinde 'Türkiye Vilayeti' yazan bir dosyanın olduğu görülmüştü.
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