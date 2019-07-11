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07:49 11 Temmuz 2019
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    Kulis: Babacan'ın parti kurma girişimini değerlendiren MHP'liler 'Erdoğan süreçten güçlenerek çıkar' diyor

    © AFP 2019 /
    Türkiye
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    Cumhuriyet'te yer alan kulis haberde, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasının MHP tarafında da değerlendirildiği ifade edildi. Haberde, MHP'lilerin genel olarak "Yeni parti girişimi nedeniyle AK Parti'den kopuşlar olsa da Erdoğan bu süreçten güçlenerek çıkar" değerlendirmesinde bulunduğu ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'te "MHP’den yeni parti yorumu: Küskün seçmen AKP’ye sarılır" başlığıyla yayımlanan ve kulislere dayandırılan haberde "Eski bakan Ali Babacan ve ekibinin AKP’den ayrılarak yeni parti kurma girişimleri MHP’de, MHP’deki olağanüstü kurultay sürecine ve İYİ Parti’nin kuruluşuna benzetiliyor" dendi.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
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    Selda Güneysu imzalı haber şöyle devam etti:

    "Bu süreçten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güçlenerek çıkabileceği, kurulacak yeni partinin AKP’nin gölgesinde bir parti olarak siyasi tarihte yerini alabileceği ve AKP seçmeninin kendi partisine sahip çıkabileceği belirtiliyor. 

    İstanbul seçimlerinden sonra eski bakan Ali Babacan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin yeni parti kurma girişimleri, MHP kanadında da değerlendiriliyor. MHP’de, AKP’den kopuşlar olsa da Erdoğan’ın bu süreçten güçlenerek çıkacağı belirtiliyor. Bu durum için de MHP’de 1 Kasım 2015 genel seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları ve ardından kurulan İYİ Parti süreci benzetmesi yapılıyor. 

    'HEDEFLERİ MHP TABANI'

    © DHA /
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    MHP’deki olağanüstü kurultay isteminin İYİ Parti’yi ortaya çıkardığı ifade edilirken, İYİ Parti’nin de 24 Haziran genel seçimleri sürecinde ‘yüzde 20’den az oy almayacağı’ yorumlarının yapıldığı anımsatılıyor. Ancak İYİ Parti’nin beklenilenin aksine yüzde 9.75 oy aldığı, Akşener’in de yüzde 7 civarında oy almasıyla İYİ Parti’de dalgalanmaların başladığı, bir dönem MHP’de siyaset yapmış Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerin İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampı sonrasında partiden istifa ettiğine de atıfta bulunuluyor.

    Bu süreçten sonra MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçenlerin daha sonra MHP’ye geri dönmek için parti yetkilileriyle temasa geçtiği ve hâlâ bu sürecin devam ettiği de vurgulanıyor. 

    İYİ Parti’nin ‘bir konjonktür partisi olduğu ve kendisine hâlâ ideolojik bir altyapı oluşturamadığı’ ifade edilirken, bu nedenle partinin hâlâ 'CHP ile ittifak yapsa da MHP tabanını hedef aldığı’ belirtiliyor. AKP içinden kurulan yeni bir partinin de AKP’nin gölgesinde kalacağı ifade ediliyor. AKP içinden bölünüp gelen partinin de AKP seçmeni üzerinde ‘partisine sahip çıkma algısını’ uyandıracağı dile getiriliyor.

    Ayrıca Türkiye’de bir sonraki seçimlerin 2023’te yapılacağı belirtilirek kurulacak bir partinin seçime kadar kamuoyunda etkisini yitirebileceği de ifade ediliyor."

    Etiketler:
    Yeni Parti, kulis, AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, MHP, Recep Tayyip Erdoğan
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